Arkema : Victoire de Margerie et Laurent Mignon vont quitter le Conseil d'administration

(Boursier.com) — Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration d'Arkema, réuni le 22 février, a décidé de proposer les renouvellements et nominations suivants, à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la société, qui se tiendra le 11 mai... Il a ainsi suggéré :

- le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur de Mme Hélène Moreau-Leroy, administrateur référent et membre du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance

- le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur de M. Ian Hudson, membre du Comité d'audit et des comptes et du Comité innovation et croissance durable

- la nomination, pour une durée de 4 ans, de Mme Florence Lambert, en qualité d'administrateur indépendant

- la nomination, pour une durée de 4 ans, de M. Séverin Cabannes, en qualité d'administrateur indépendant

Le Conseil d'administration, par la voix de son président, a tenu à remercier chaleureusement Mme Victoire de Margerie, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, pour sa contribution active aux travaux du Conseil d'administration pendant ses 3 mandats ainsi que pour sa participation aux travaux du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance de 2012 à 2020 et à ceux du Comité innovation et croissance durable qu'elle a présidé depuis sa mise en place en 2021.

Il a également remercié chaleureusement M. Laurent Mignon, administrateur d'Arkema depuis sa création en 2006, et dont le mandat arrive également à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, pour son engagement et sa contribution de dirigeant de haut niveau aux travaux du Conseil d'administration et pour son soutien continu pendant ces années de transformation profonde et de progression significative du Groupe.

"Tant Mme Victoire de Margerie que M. Laurent Mignon ont permis au Conseil, par leurs interventions pertinentes pendant leurs années de mandats, de progresser dans son fonctionnement et d'avoir leur éclairage de haut niveau sur un certain nombre de décisions stratégiques à prendre", dit le Conseil.

Le Conseil d'administration a par ailleurs décidé que sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'Assemblée générale, M. Ian Hudson prendra la présidence du Comité innovation et croissance durable en remplacement de Mme Victoire de Margerie. Puis, après avoir examiné avec attention l'expérience et l'indépendance de Mme Florence Lambert, d'une part, et de M. Séverin Cabannes, d'autre part, le Conseil d'administration a décidé sous réserve de leur nomination par l'Assemblée générale, qu'ils rejoindront respectivement le Comité innovation et croissance durable et le Comité d'audit et des comptes.