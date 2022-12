Arkema : va protéger le logo de la NASA sur le Space Launch System Artemis 1

(Boursier.com) — Arkema a été choisi pour protéger le logo emblématique de la NASA sur le Space Launch System (SLS) Artemis 1.

Le revêtement innovant, réalisé à l'aide du latex PVDF Kynar Aquatec d'Arkema, offre une durabilité extrême et permet de conserver intact le logo rouge de la NASA sur les boosters de fusée pendant leur envol vers l'espace. La couche transparente en phase aqueuse protégeant le logo a été créée par Acrymax Technologies Inc. Le latex PVDF Kynar Aquatec a permis à Acrymax Technologies de concevoir un revêtement protecteur en phase aqueuse d'une durabilité exceptionnelle dans des systèmes à faible teneur en COV et à séchage par air.