Arkema va démarrer sa nouvelle unité de polyamide 11 bio-sourcé à Singapour au 1er semestre 2022

Arkema va démarrer sa nouvelle unité de polyamide 11 bio-sourcé à Singapour au 1er semestre 2022









Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Arkema confirme être prêt à démarrer la production de l'Amino 11 et de son emblématique polymère de haute performance le polyamide 11 Rilsan dans sa nouvelle unité de Jurong Island, à Singapour, au cours du premier semestre de l'année prochaine. Cette usine, dont la production sera issue à 100% de graines de ricin renouvelables, représente une augmentation de 50% de la capacité mondiale de polyamide 11 d'Arkema.

Avec ce projet ambitieux annoncé en 2017, Arkema remplit son engagement fort dans les Matériaux de Spécialités et dans la chaîne de polyamide 11 d'origine bio-sourcée. Une fois en service, cette unité constituera la plus grande bio-usine intégrée au monde dédiée aux polymères de haute performance et représentera une augmentation de 50% de la capacité mondiale de PA 11 d'Arkema.

Le montant total de l'investissement dans la région, qui comprend également des capacités de polymères aval en Chine, s'élève à environ 450 millions d'euros. Pour financer cette nouvelle unité à Singapour, Arkema a placé avec succès sa toute première obligation verte en octobre 2020, pour un montant de 300 millions d'euros.