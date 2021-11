Arkema : une nouvelle gamme de poudres bio-sourcées et recyclables

(Boursier.com) — Laser Materials (ALM), une société d'EOS, annonce la commercialisation de solutions haute performance à base de poudres de polyamide 11 qui, en plus d'être bio-sourcées, ont également un bilan carbone neutre certifié par le TÜV SÜD selon la norme PAS2060, notamment grâce à des engagements complémentaires d'ALM pour compenser l'empreinte carbone, tels que l'installation de panneaux solaires sur son site au Texas, ou encore l'investissement dans des crédits carbone Gold Standard du projet solaire MyClimate en Ethiopie.

Les poudres de polyamide 11 Rilsan produites par Arkema, 100% issues de graines de ricin renouvelables, sont reconnues dans le monde entier pour leurs propriétés et performances supérieures en termes de robustesse, durabilité, légèreté et facilité de mise en oeuvre. D'ailleurs, Arkema est un pionnier dans le domaine des polymères de haute performance à base de ricin. La société a récemment annoncé plusieurs investissements majeurs d'augmentation de capacité, notamment une nouvelle usine de monomères et de polymères à Singapour, qui sera mise en service mi-2022, ainsi qu'une nouvelle usine de poudres prévue de démarrer au premier trimestre 2023.

Arkema est un acteur important de la culture durable du ricin en Inde, où est récoltée la plus grande partie du ricin produit dans le monde. EOS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies pour l'impression 3D en métaux et plastiques, et propose une offre complète à partir d'une seule source d'approvisionnement : les systèmes d'impression, les matériaux et les paramètres de fabrication.