Arkema : un chiffre d'affaires d'environ 12 MdsE et une marge d'EBITDA d'environ 18% d'ici 2028

(Boursier.com) — C 'est aujourd'hui qu'Arkema a rendez-vous avec les investisseurs à l'occasion de son Capital Markets Day.

Le Groupe compte en profiter pour annoncer qu'il vise une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme, en capitalisant sur ses investissements industriels récents ou à venir sur des segments de marché en forte croissance.

D'ici 2028, Arkema a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA élevée d'environ 18%.

La croissance organique moyenne du chiffre d'affaires est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l'EBITDA de 7 à 8 % par an sur la période 2024-28.

La génération de trésorerie devrait rester forte et le retour aux actionnaires augmenter de 30 % au cours de la période 2024-28 par rapport à la précédente période de cinq ans.