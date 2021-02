Arkema : trois nouveaux administrateurs prévus au Conseil

Arkema : trois nouveaux administrateurs prévus au Conseil









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration d'Arkema, réuni le 24 février, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la société qui se tiendra le 20 mai, en remplacement de MM. Thierry Morin et Marc Pandraud et de Mme Yannick Assouad dont les mandats arrivent à échéance :

- la nomination, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans, de M. Thierry Pilenko

- la nomination, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans, de Bpifrance

- la nomination, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans, de Mme Ilse Henne.

Lors de la même séance, le Conseil d'administration a notamment décidé la création d'un nouveau comité, le Comité innovation et croissance durable en charge d'évaluer la contribution de l'innovation et de la stratégie d'Arkema aux enjeux environnementaux et à la croissance durable.