Arkema : sur un plancher d'un an

(Boursier.com) — Arkema abandonne 3% à 80,8 euros sur la place parisienne, sur un plancher d'un an. Oddo BHF a abaissé ses prévisions de résultats (2022 inchangées mais 2023 et 2024 réduites de 15% au niveau des BPA) et son objectif de cours de 145 à 110 euros afin de prendre en compte la dégradation de ses hypothèses macro et la hausse des taux d'intérêt. L'analyste considère néanmoins toujours Arkema comme une société très bien gérée qui démontrera une nouvelle fois sa capacité d'adaptation à un environnement macro dégradé (en attendant de mettre à profit le prochain cycle macro favorable). Compte tenu d'une valorisation jugée attractive, il reste à 'surperformer' sur la valeur.

Citi a de son côté coupé son objectif de cours de 151 à 125 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.