Arkema : retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Arkema s'est réunie le 11 mai, à la Maison de la Mutualité à Paris, sous la présidence de Thierry Le Hénaff, Président-directeur général. Réunissant un quorum de 78,6%, les actionnaires ont approuvé très largement l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration.

Ainsi, les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2022 et la distribution d'un dividende de 3,40 euros par action. Il sera mis en paiement le 17 mai.

Les actionnaires ont aussi approuvé :

- le renouvellement, pour une durée de 4 ans, les mandats d'administrateurs de Mme Hélène Moreau-Leroy et de M. Ian Hudson ;

- la nomination en qualité d'administrateurs, pour une durée de 4 ans, de Mme Florence Lambert et de M. Séverin Cabannes ;

- la politique de rémunération du Président-directeur général ainsi que les éléments de rémunération qui lui ont été versés au cours ou attribués au titre de 2022, la politique de rémunération des administrateurs, hors Président-directeur général, et les informations relatives à la rémunération 2022 des mandataires sociaux ; et

- l'ensemble des résolutions financières, dont notamment la délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un Plan d'Epargne d'Entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Une belle performance dans un environnement exigeant

L'Assemblée générale a été l'occasion pour M. Thierry Le Hénaff de revenir sur l'évolution et la performance du Groupe en 2022, avec en particulier les résultats financiers dans un environnement opérationnel exigeant et volatil, et l'accélération des nouveaux développements liés aux grandes tendances durables.

Lors de la présentation plus détaillée de la performance financière, Mme Marie-José Donsion (Directeur général Finance) a également commenté les résultats du 1er trimestre 2023 ainsi que les perspectives sur l'année.

Par ailleurs, l'Assemblée a permis de faire le point sur les avancées du Groupe dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique, et de mettre en avant son engagement renforcé dans la lutte contre le réchauffement climatique avec ses nouveaux objectifs de décarbonation à horizon 2030 sur une trajectoire 1,5oC, approuvés par l'organisme Science Based Targets initiative (SBTi). Mme Emmanuelle Bromet (Directeur Développement Durable) a détaillé les différents plans d'action permettant d'atteindre ces nouveaux objectifs, et est également revenue sur les engagements d'Arkema pour la préservation de la biodiversité.

La dynamique d'innovation tournée vers le développement durable a été illustrée par M. Armand Ajdari (Chief Technology Officer) qui a commenté les orientations du Groupe en matière d'économie circulaire et certaines innovations clés pour le recyclage de polymères.

Le Président directeur-général est également revenu sur les principales expansions de capacité, notamment la nouvelle usine de polymère PA11 bio-sourcé à Singapour, et sur le renforcement du profil d'Arkema vers les Matériaux de Spécialités avec l'intégration des adhésifs d'Ashland.

Enfin, M. Thierry Pilenko (Président du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance) a présenté les évolutions récentes en matière de gouvernance et souligné la qualité des pratiques de gouvernance de la société.

Les résultats complets des votes et la retransmission de l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société