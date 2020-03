Arkema : retombe de plus de 5%

(Boursier.com) — Arkema retombe de plus de 5% ce vendredi à 59,35 euros, alors qu'AlphaValue reste à 'accumuler' sur le dossier avec un cours cible ajusté de 73 à 76,50 euros. JP Morgan avait déjà abaissé son objectif de 110 à 78 euros.

En 2020, dans un environnement économique qui devrait rester très volatil, Arkema visait un niveau d'EBITDA comparable à celui de l'an dernier hors impact du Covid-19... Sur l'ensemble de l'année, les résultats du groupe seront soutenus par une croissance attendue de l'EBITDA de Bostik d'environ 10%, tandis que les Matériaux Avancés devraient être stables et les Gaz Fluorés en retrait. La répartition entre les deux semestres devrait être plus équilibrée que l'an passé. L'évolution du Covid-19 reste incertaine à ce stade. A la fin février, son impact sur l'EBITDA était estimé à environ 20 millions d'euros...