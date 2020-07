Arkema : résistance des résultats du 2ème trimestre

(Boursier.com) — Arkema confirme sa résilience avec une performance financière robuste et une génération de trésorerie élevée au regard d'une économie mondiale fortement impactée par les effets de l'épidémie de Covid-19 au T2. Sur la période, le Chiffre d'affaires est de 1,9 MdE, en baisse de 15,6% par rapport à l'an dernier, avec un fort recul des secteurs de la construction, du transport et de l'industrie en général, masquant une bonne demande dans les marchés de la nutrition, de l'emballage et de l'hygiène et une amélioration séquentielle au mois de juin, soutenue par la progression du marché de la construction en Europe et aux États-Unis et la bonne tenue des ventes en Chine.

L'EBITDA est de 286 ME et la marge d'EBITDA de 15%, résistant bien compte-tenu du contexte avec une performance solide des Matériaux Avancés (marge d'EBITDA de 20%) sur fond de net rebond de Bostik en juin. Le Résultat net courant ressort à 90 ME, représentant 1,18 euro par action avec un excellent flux de trésorerie libre à 288 ME, reflétant la gestion stricte du besoin en fonds de roulement et des investissements.

La dette nette s'inscrit en forte baisse par rapport à fin mars 2020, à 2.134 ME (incluant 1 MdE d'hybrides), intégrant le paiement du dividende pour 168 ME et le produit de la cession des Polyoléfines Fonctionnelles pour 246 ME.

PERSPECTIVES 2020

Compte tenu des mesures progressives de levée de confinement dans des pays importants pour le Groupe, Arkema s'attend à ce que la demande continue de s'améliorer graduellement sur la seconde partie de l'année, tout en restant en retrait par rapport à l'an dernier. Le rythme et l'ampleur de cette amélioration sont encore incertains à ce jour, liés à l'évolution de la pandémie et seront différents en fonction des marchés et des géographies. Arkema estime à ce stade que son chiffre d'affaires au troisième trimestre pourrait être inférieur d'environ 10% à celui de l'an dernier à périmètre et change constants, soit une nette amélioration par rapport au recul d'environ 20% enregistré au 2ème trimestre.

Dans ce contexte, Arkema concentrera en particulier ses efforts sur les éléments qu'il contrôle et notamment ses coûts, ses dépenses d'investissements et son besoin en fonds de roulement afin de maintenir sa liquidité à un niveau élevé. Le Groupe confirme ainsi la réduction en 2020 de ses dépenses d'investissement de 100 millions d'euros par rapport au niveau initialement prévu, et de ses coûts fixes de 50 millions d'euros par rapport à 2019. Ses efforts d'innovation dans les Matériaux de Spécialités seront préservés pour répondre aux nombreuses opportunités de développements technologiques et durables de ses clients. Fort de ces initiatives, et de sa performance solide du 2ème trimestre au regard de l'environnement, le Groupe reste très confiant dans sa capacité à faire face à cette crise sans précédent, en s'appuyant également sur sa présence géographique équilibrée, la diversité de ses marchés finaux et son bilan solide.

Enfin, Arkema poursuivra sa stratégie d'acquisitions, la mise en oeuvre de ses projets majeurs de développement, ainsi que ses réflexions dans les Intermédiaires, en ligne avec son ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 29 juillet 2020 qui a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2020, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Le deuxième trimestre s'est inscrit dans le contexte du Covid-19 et des mesures de confinement de la population dans de nombreux pays. Le chiffre d'affaires d'Arkema a été sensiblement impacté, mais sa baisse a été néanmoins atténuée par le positionnement mondial du Groupe et la diversité de ses marchés finaux. Le Groupe a démontré sa résilience dans ces circonstances exceptionnelles, validant ainsi sa stratégie d'évolution du portefeuille vers les spécialités.

Je me félicite de la mobilisation et de la réactivité des salariés du Groupe pendant cette période. Les équipes d'Arkema ont travaillé activement et en parallèle sur deux horizons de temps, le court-terme et le moyen-terme.

Sur le court-terme, l'accent a été mis sur les éléments que nous contrôlons, avec notamment des initiatives fortes de réduction de coûts et de maîtrise du besoin en fonds de roulement et des investissements qui ont permis, malgré la difficulté de l'environnement, de réaliser au 2ème trimestre un niveau de performance financière robuste et d'atteindre une génération de trésorerie élevée. Sur le deuxième semestre, tout en envisageant une amélioration progressive de ses marchés finaux, Arkema poursuivra ses efforts sur ses coûts et sa trésorerie, dans un environnement encore marqué par une faible visibilité sur l'évolution de la pandémie et ses effets.

Dans le même temps, le Groupe a confirmé sa détermination à réaliser la feuille de route annoncée lors de la journée investisseurs du 2 avril dernier. La finalisation de la vente des Polyoléfines Fonctionnelles début juin, l'acquisition de Fixatti par Bostik et l'engagement de réflexions d'évolution du portefeuille dans les Intermédiaires, ont lancé le volet M&A. Le partenariat avec Nutrien, l'avancée de la construction de notre usine de polymère bio-sourcé à Singapour malgré le Covid et l'accélération des projets d'innovation durable dans les Matériaux de Spécialités viennent conforter notre ambition de croissance organique."

