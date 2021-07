Arkema relève de nouveau sensiblement ses objectifs financiers pour l'année

Arkema relève de nouveau sensiblement ses objectifs financiers pour l'année









(Boursier.com) — Arkema a enregistré une excellente croissance de ses résultats au deuxième trimestre, avec notamment un EBITDA en hausse de 67% par rapport à 2020 et supérieur au niveau d'avant crise de 2019. Cette performance est portée par les 'Matériaux de Spécialités' qui bénéficient d'une demande soutenue en matériaux innovants et durables et de leur positionnement unique pour accompagner les grandes tendances sociétales.

Le Chiffre d'affaires ressort à 2,4 MdsE, en progression de 34,6% par rapport à 2020 et de 12,1% par rapport à 2019 à périmètre et change constants :

Croissance significative des volumes (+17,1% T2 2020 et + 3% vs T2 2019), tirée par une demande élevée sur la plupart des marchés finaux et la forte dynamique des nouveaux développements.

Augmentation de 17,5% des prix de ventes en moyenne par rapport à l'an dernier, traduisant la capacité du Groupe à compenser l'augmentation très marquée du coût des matières premières et de l'énergie.

Nette accélération des bénéfices de l'innovation durable, en particulier sur les marchés en forte croissance des batteries, des matériaux bio-sourcés, de l'impression '3D', de l'électronique ou des peintures respectueuses de l'environnement

L'EBITDA s'inscrit à 478 ME, en hausse de 67,1% par rapport au 2T'20 et marge d'EBITDA au niveau historiquement élevé de 20%.

Le Résultat net courant est multiplié par près de 3, à 267 ME, soit 3,50 euros par action.

La dette nette ressort à 1,28 MdE (incluant 700 ME d'obligations hybrides), soit 0,9x l'EBITDA des 12 derniers mois, intégrant le produit brut de la cession du PMMA pour 1,1 MdE, le paiement du dividende pour 191 ME, ainsi que l'engagement de 300 ME lié au programme de rachat d'actions lancé fin mai

Poursuite confirmée de la stratégie de recentrage vers les Matériaux de Spécialités avec la finalisation de la cession du PMMA et les acquisitions de Edge Adhesives et Agiplast.

Objectifs annuels sensiblement relevés : Arkema vise désormais pour 2021, une croissance d'environ 30% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, conduisant à un EBITDA pour le Groupe d'environ 1,4 MdE, sauf reprise systémique de la crise sanitaire.