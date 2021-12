Arkema : recherché

(Boursier.com) — Arkema grimpe de 1,5% à 122,75 euros ce mardi, malgré JP Morgan qui est repassé de 'surperformance' à 'neutre' en ciblant un cours de 134 euros. Le groupe a annoncé une augmentation de 50% de sa capacité mondiale de produits bio-sourcés et avancés Oleris, qui devrait démarrer mi-2022. Cette gamme inclut les produits en C7, C11 et C18, comprenant l'acide n-heptanoïque, le n-heptaldéhyde, l'acide undécylénique et l'Esterol A.

Cette nouvelle capacité de production est intégrée à la bio-usine majeure d'Arkema précédemment annoncée, et actuellement en construction sur l'île de Jurong à Singapour.

Cette nouvelle capacité est prévue mi-2022 et viendra compléter la production existante du site Arkema à Marseille. Elle constitue une étape importante dans la garantie d'approvisionnement mondial de ces produits.