Arkema rachète les adhésifs de performance d'Ashland

(Boursier.com) — Arkema annonce la signature ce jour d'un accord pour l'acquisition de l'activité Performance Adhesives d'Ashland, leader de premier plan des adhésifs de haute performance aux États-Unis, au portefeuille de produits unique et

innovant. "Le projet est parfaitement aligné avec l'ambition du groupe de devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités et d'axer son développement sur les solutions durables et de haute performance".

Le groupe souligne une étape clé pour Bostik dans son ambition long terme de forte croissance et lui permettant de viser désormais une marge d'EBITDA supérieure à 17% en 2024.

L'offre est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1.650 millions de dollars US, soit 15 x l'EBITDA estimé pour 2021 après prise en compte du bénéfice fiscal lié à la structure de la transaction

Les synergies avant impôts élevées sont évaluées à 12,5% du chiffre d'affaires, permettant de ramener le multiple EV/EBITDA à 8,7 en 2026. L'opération est fortement créatrice de valeur pour les actionnaires d'Arkema, relutive dès la première année en bénéfice net par action et qui devrait l'augmenter de 1 euro à l'horizon 2026.

"Nous sommes très heureux et fiers de ce mouvement. Dans un contexte de résultats en forte progression, après la cession récente du PMMA et le démarrage des réflexions sur les gaz fluorés, l'acquisition des adhésifs d'Ashland est une formidable opportunité de renforcer la présence du Groupe aux USA et d'accélérer la croissance de Bostik. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie ciblée d'acquisition du Groupe avec cette très belle activité leader sur de nombreux secteurs à forte croissance et bénéficiant d'un niveau de rentabilité élevé. Les adhésifs d'Ashland constitueront une nouvelle plateforme technologique pour nos adhésifs et les synergies sont particulièrement élevées compte tenu des complémentarités géographiques et applicatives avec Bostik et notre pôle Coating Solutions. Les cultures des deux équipes, très tournées vers le service aux clients et l'innovation durable, sont très proches. Nous sommes très motivés à l'idée d'accueillir le management de haut niveau d'Ashland et de nous mobiliser tous ensemble pour cette opération fortement créatrice de valeur" a déclaré Thierry Le Hénaff, Président directeur-général du Groupe.