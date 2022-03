Arkema présente ses solutions et innovations au salon 'InCosmetics'

(Boursier.com) — Arkema exposera ses derniers développements et produits phares à l'occasion du salon InCosmetics à Paris du 5 au 7 avril 2022 (Stand L 138).

"Fort d'une expertise unique dans la science des matériaux, Arkema propose un portefeuille de technologies de pointe, conformes aux normes les plus strictes en termes de stabilité, pureté et sécurité, tout en répondant aux besoins des consommateurs en cosmétique et hygiène, portés par des exigences plus fortes en matière de durabilité" explique le groupe.