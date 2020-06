Arkema poursuit son soutien à Sport dans la Ville

Avec la signature d'un nouvel accord, en janvier, Arkema et Sport dans la Ville renouvellent leur engagement pour l'insertion professionnelle des jeunes filles issues de quartiers prioritaires à travers le soutien du programme de l'association "L dans la Ville". Les deux partenaires se retrouvent autour d'une volonté commune pour aider les jeunes filles accompagnées par l'association à déconstruire les stéréotypes liés au milieu professionnel, et renforcer leur confiance en elles et dans l'avenir.

Les actions menées avec les jeunes filles issues du Nord de la France, de l'Ile-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes permettent d'ouvrir un champ de possibles pour leur avenir professionnel. Cela s'est traduit avec le projet "Industri'Elles" qui a permis aux jeunes filles du programme de travailler sur la découverte des métiers de l'industrie, de renforcer leur curiosité et de développer l'attractivité de ce secteur pour le public féminin.