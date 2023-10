Arkema poursuit la réduction de l'empreinte carbone de ses grades de polyamide 11 Rilsan bio-sourcés

(Boursier.com) — Le Groupe Arkema a encore réduit de 46% l'empreinte carbone de ses grades de polyamide 11 Rilsan bio-sourcés, atteignant moins de 2 kg CO2e/kg, en utilisant des sources d'énergie renouvelables ou bas carbone et en améliorant l'efficacité énergétique de ses sites de production. Cela représente une amélioration d'environ 70 % par rapport aux résines polyamides traditionnelles utilisant des matières premières d'origine fossile et des sources d'énergie conventionnelles.

Entièrement dérivé de graines de ricin renouvelables, le polyamide 11 Rilsan est 100% ségrégué bio-sourcé. De plus, le monomère amino 11 et les polymères en aval sont produits en utilisant une proportion importante d'énergie renouvelable et bas carbone, tant en termes d'électricité que de combustible.

Arkema a ainsi récemment annoncé un accord d'approvisionnement en biométhane avec ENGIE en France, et a effectué diverses améliorations de l'efficacité énergétique sur ses sites de production de la chaîne polyamide 11 au cours de l'année écoulée.

"Ceci représente une étape importante pour nos clients et les marchés que nous servons" a déclaré Erwoan Pezron, Directeur général adjoint Polymères Haute Performance d'Arkema. "La réduction de l'empreinte carbone que nous annonçons aujourd'hui s'applique à l'ensemble de notre production mondiale, et pas uniquement à certains grades ou certains sites de production. Cela va permettre à nos clients de respecter leurs engagements de décarbonation et de développement de produits plus durables à grande échelle. Par ailleurs, nous avons mis en place un plan d'action solide pour poursuivre la décarbonation de cette gamme, l'objectif étant de réduire l'empreinte carbone de 50 % supplémentaires d'ici à 2030. Notre objectif est de continuer d'offrir à nos clients des matériaux haute performance bénéficiant d'une des empreintes carbones les plus faibles du marché."