Arkema : podium !

(Boursier.com) — Arkema se classe au Dow Jones Sustainability Indices parmi les toutes meilleures entreprises du secteur de la chimie en matière de responsabilité sociétale, se félicite le groupe. Troisième au DJSI Monde en 2022, le groupe maintient également sa seconde place au DJSI Europe et améliore encore son score, indique Arkema. Pour la troisième année consécutive, Arkema se classe parmi les sociétés les plus performantes au sein de la catégorie 'Chemicals' avec un score encore en progrès atteignant 83 sur 100 à l'évaluation CSA (Corporate Sustainability Assessment) de Standard & Poor's. Ces classements reconnus mondialement traduisent l'engagement et la performance du groupe dans les dimensions environnementales et sociales, mais également en matière économique et de gouvernance.

Cette année, Arkema a obtenu de très bons résultats plus particulièrement dans l'analyse et l'identification des enjeux matériels, la gestion des produits ainsi que des risques liés à l'eau, le reporting social et environnemental, la gestion de la santé et de la sécurité au travail, détaille le groupe.

Arkema s'est fixé l'objectif, établi selon une approche SBT (Science Based Target), de réduire de 46% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de scopes 1 et 2 et celles de scope 3 à l'horizon 2030 par rapport à 2019. Arkema place aussi l'inclusion et la diversité au coeur de sa réussite...