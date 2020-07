Arkema : partenaire de BPI France pour le 'BIG Tour'

Crédit photo © Société Arkema

(Boursier.com) — Cet été, BPI France lance le 'BIG Tour' à travers toute la France pour promouvoir le savoir-faire entrepreneurial national. Arkema, s'associe à cette initiative en devenant partenaire de cette tournée des plages, pour aller à la rencontre du grand public et promouvoir son esprit d'innovation.

Du 29 juillet au 19 septembre, BPI France organise le BIG Tour et traversera 8 régions en 22 étapes avec pour vocation de valoriser tout le savoir-faire de l'entrepreneuriat français en matière d'industrie, d'innovation, de technologie... Véritable tournée du renouveau, le BIG Tour va à la rencontre du grand public et soutient les énergies créatrices des régions françaises.

Arkema a décidé de s'associer à cette démarche pour faire découvrir son innovation au grand public et donner un autre regard sur son activité de leader des matériaux de spécialités offrant les solutions les plus innovantes et durables pour répondre à certains grands enjeux de société. Tout au long de cette tournée d'été, le grand public pourra découvrir un espace dédié aux innovations du Groupe articulé autour de quatre grandes thématiques : le traitement de l'eau, le monde des adhésifs, l'impression 3D et le sport...