Arkema ouvre un centre d'excellence pour la photoréticulation au Royaume-Uni

Arkema ouvre un centre d'excellence pour la photoréticulation au Royaume-Uni









(Boursier.com) — Avec l'acquisition de la société Lambson, acteur global spécialisé dans l'offre et le développement de photoinitiateurs, Arkema ouvre un centre d'excellence à Wetherby (Royaume-Uni).

Le groupe propose à ses clients et partenaires une expertise et des solutions complètes de haute performance pour la technologie UV. Intégré aux activités de spécialités photoréticulables de Sartomer, pionnier sur ce marché, il constitue un élément majeur de sa stratégie de croissance et de développement dans le domaine de la photoréticulation, technologie d'avenir et durable car sans solvant. Doté d'équipements de premier plan, et piloté par une équipe expérimentée avec un savoir-faire unique dans la synthèse de photoinitiateurs et leur formulation, ce centre offrira un espace de collaboration exceptionnel pour développer et mettre au point des solutions sur mesure, adaptées aux enjeux de nos clients et partenaires, notamment sur les marchés de l'électronique, de l'impression 3D, des encres, des adhésifs et des revêtements de haute performance.

Ce laboratoire de pointe viendra compléter le réseau de centres de recherche et d'applications dédiés aux Coating Solutions d'Arkema mais aussi à ceux dédiés aux additifs de performance.