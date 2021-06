Arkema organise les 'Digital Coating Days'

Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Arkema organise le 8 juin 2021, un événement digital exceptionnel sous un format unique et innovant pour présenter son offre et sa stratégie dans les Coatings. Cette édition sera suivie, les 9 et 10 juin, d'une série de webinaires techniques dédiés à ses nouveaux développements dans le domaine de l'industrie des revêtements avec un focus particulier sur les solutions durables ainsi qu'une conférence en exclusivité sur les perspectives du marché des Coatings.