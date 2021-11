Arkema : Objectifs annuels à nouveau sensiblement relevé

(Boursier.com) — Soutenu par l'accélération de la demande en matériaux innovants et de haute performance, dans un contexte marqué par une forte inflation des matières premières et par des ruptures de chaînes d'approvisionnement, l'EBITDA du Groupe Arkema est ressorti au T3 en hausse significative de 54,4% par rapport au troisième trimestre 2020, et bien supérieur au niveau pré-Covid de 2019. Cette performance reflète en particulier l'évolution du profil du groupe vers les Matériaux de Spécialités et son positionnement unique pour apporter des solutions technologiques répondant aux grands enjeux liés au développement durable.

Le Chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 2,4 MdsE, en progression, à périmètre et change constants, de près de 30% par rapport à 2020 et d'environ 17% par rapport à 2019 :

Accélération de la demande en solutions technologiques et durables, notamment dans les batteries, l'allègement et le design des matériaux, le collage haute performance et les produits plus respectueux de l'environnement

Croissance solide des volumes (+5,3% vs 3T20) dans un contexte opérationnel marqué par la pénurie d'un nombre croissant de matières premières et des contraintes logistiques en Asie et aux États-Unis.

Dans un contexte de forte inflation des matières premières et de l'énergie, hausse significative des prix de ventes (+23,8% vs 3T20), reflétant les initiatives du groupe pour s'adapter à cette situation, et l'amélioration du mix produits.

L'EBITDA est de 474 ME, en très forte hausse de 54,4% par rapport au 3T20 avec une marge d'EBITDA proche de 20%, niveau record pour un troisième trimestre :

Hausse de 57,1% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités à 421 ME, en croissance sur chacun des segments, et bien au-delà du niveau pré-Covid (+ 34,9 % vs 3T19).

L'EBITDA des Intermédiaires est à 74 ME, bénéficiant de conditions de marché favorables qui ont plus que compensé l'effet périmètre négatif lié à la cession du PMMA

Résultat net courant multiplié par 2,4 à 258 ME, soit 3,44 euros par action.

La dette nette ressort à 1,255 MdE (incluant 700 ME d'obligations hybrides), soit 0,8x l'EBITDA des 12 derniers mois, intégrant un flux de trésorerie courant de 236 ME.

Les objectifs annuels sont à nouveau sensiblement relevés : Arkema vise désormais pour 2021, une croissance d'au moins 40% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, conduisant à une nouvelle prévision d'EBITDA pour le groupe d'environ 1,6 MdE.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 9 novembre 2021 qui a examiné l'information financière consolidée du Groupe pour le troisième trimestre 2021, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Nous pouvons être fiers du niveau élevé de la performance financière d'Arkema, réalisée dans un environnement opérationnel complexe et exigeant. Je remercie tout particulièrement nos équipes car ces résultats témoignent à la fois de la grande qualité de leur travail et de leur niveau d'engagement sans faille. C'est toute notre stratégie de croissance durable qui est ainsi mise à l'honneur. Nos Matériaux de Spécialités bénéficient pleinement de leur positionnement sur les grandes tendances sociétales. Nous observons des accélérations structurelles de nos développements sur de nombreux marchés à forts enjeux comme les batteries, l'impression 3D, les peintures plus écologiques, le sport, le confort de l'habitat ou l'électronique.

Nous poursuivons par ailleurs activement la mise en place de notre stratégie 2024 et le recentrage du Groupe vers les Matériaux de Spécialités. Ainsi, en rachetant les adhésifs de performance d'Ashland, nous renforcerons notre segment Adhésifs avec cette activité de premier plan qui, par son savoir-faire technologique, permettra à Bostik d'accélérer sa croissance. La cession de notre activité époxydes à Cargill s'inscrit également dans la gestion dynamique de notre portefeuille.

Ces avancées nous rendent particulièrement confiants pour l'avenir. Dans un monde en pleine mutation, notre innovation de pointe dans les matériaux de haute performance au service de solutions durables, nos grands projets industriels en cours et à venir, et notre politique d'acquisitions ciblées nous offrent de nombreuses perspectives de développement. "