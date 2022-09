Arkema : nouvelle opération d'augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Arkema effectue une nouvelle opération d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Arkema, qui couvrira 30 pays, dont la France, soit environ 98% des salariés du Groupe. La souscription se déroulera du 16 septembre 2022 au 29 septembre 2022 inclus.

CADRE ET MOTIF DE L'OPÉRATION

L'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 a délégué sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 13,5 millions d'euros de nominal, dans un délai maximum de 26 mois, à une émission d'actions réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe, dans le cadre des articles L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Afin de renforcer le lien existant entre le Groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et aux performances futures du Groupe, le Conseil d'administration, en date du 19 mai 2022, faisant usage de la délégation susvisée, a décidé de procéder une nouvelle fois à une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe d'un montant maximum de 13,5 millions d'euros de nominal, et a délégué au Président-directeur général tous pouvoirs aux fins de la réaliser et notamment fixer le prix et la période de souscription.

Cette augmentation de capital est proposée en France, Allemagne, Australie, Arabie Saoudite, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turquie, sous réserve de l'obtention d'autorisations locales dans certains de ces pays.

TITRES OFFERTS

Faisant usage de la délégation reçue du Conseil d'administration, le Président-directeur général a arrêté le 13 septembre 2022 le prix et la période de souscription comme suit :

Prix de souscription : 64,35 euros. Il est égal à 75% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action Arkema sur le marché Euronext Paris S.A. durant les vingt jours de Bourse précédant ce jour, soit 75 % de 85,80 euros.

Période de souscription : du 16 septembre 2022 au 29 septembre 2022 inclus.

Le nombre maximum d'actions pouvant être émises est de 1,35 million d'une valeur nominale de 10 euros chacune, représentant un montant nominal de 13,5 millions d'euros.