Arkema : nouvelle augmentation de capacités de fluoropolymères Kynar à Changshu

Arkema : nouvelle augmentation de capacités de fluoropolymères Kynar à Changshu









Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema va investir pour augmenter de nouveau ses capacités de production de polymères fluorés à Changshu, en Chine, de 35% en 2022. Le groupe célèbre en même temps les dix premières années de production réussie de PVDF sur ce site de Changshu en Chine. Cette augmentation de capacité devrait démarrer avant la fin de l'année 2022. Ce nouvel investissement est soutenu par une demande toujours plus forte dans le secteur des batteries lithium-ion ainsi que des débouchés importants dans la filtration de l'eau, les revêtements dans la construction et les industries des semi-conducteurs.

Construite pour répondre au fort potentiel de croissance en Asie, et en particulier en Chine, pour le marché établi des revêtements et les marchés émergents des batteries lithium-ion et de la filtration de l'eau, l'usine de Changshu a été la troisième usine intégrée de production de PVDF du groupe au niveau mondial. Le premier lot de PVDF Kynar a été produit le 17 février 2011. Cette usine, connue sous le nom de Tiger Plant, et construite en 2010, l'année du Tigre, a constitué une étape majeure et stratégique pour Arkema qui s'engage à fournir ses clients mondiaux à partir de chaque région. La plateforme d'Arkema à Changshu, qui était initialement orientée autour de la chimie du fluor, a également positionné ses activités au plus près de la demande de ses clients. Les capacités de production du site ont été augmentées à plusieurs reprises au cours de la décennie et plus récemment en décembre 2020.