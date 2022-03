Arkema : nouvel avis

(Boursier.com) — Arkema monte de 0,2% à 113,35 euros ce mercredi après avoir finalisé l'acquisition de l'activité Performance Adhesives d'Ashland, leader de premier plan des adhésifs de haute performance aux États-Unis. Cette opération constitue une étape majeure dans le renforcement du segment Adhésifs d'Arkema et s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de devenir un pur acteur de Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024.

Doté d'une large gamme de technologies clés avec des marques reconnues, Ashland Performance Adhesives est un acteur majeur des adhésifs sensibles à la pression, en particulier dans les films décoratifs, de protection et de signalisation pour l'automobile et le bâtiment. Il détient également des positions de leader dans les adhésifs structuraux, et propose une gamme étendue d'adhésifs pour l'emballage flexible.

Cette activité, qui emploie environ 330 personnes et exploite 6 unités de production principalement en Amérique du Nord, réalise un chiffre d'affaires estimé à environ 360 millions de dollars US en 2021 et une marge d'EBITDA supérieure à 25%. Elle offre d'excellentes complémentarités commerciales, technologiques et géographiques avec Bostik, lui permettant d'élargir son offre de solutions et de se positionner en acteur majeur des adhésifs de haute performance pour l'industrie.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ajusté sa cible de 154 à 139 euros, tout en restant à 'acheter' sur le dossier. Notons que cette opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1.650 millions de dollars US, soit 8,7x l'EBITDA en 2026 après prise en compte de la croissance attendue durant les prochaines années et des synergies évaluées à 12,5% du chiffre d'affaires. Étape-clé dans son ambition long terme de forte croissance, cette acquisition permet à Bostik de viser désormais une marge d'EBITDA supérieure à 17% en 2024...