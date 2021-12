Arkema : nouveau CTO venu de Saint-Gobain

(Boursier.com) — À compter du 1er janvier, Armand Ajdari rejoint Arkema en tant que Directeur Recherche et Développement (Chief Technology Officer). À ce titre, il rapportera à Thierry Le Hénaff, Président-directeur général et sera membre du Comité de direction Groupe. L'arrivée d'Armand Ajdari s'inscrit pleinement dans l'orientation stratégique d'Arkema, qui place l'innovation et le développement de solutions durables au coeur de sa stratégie. Fort de plus de 30 années consacrées à la recherche et développement dans un contexte international, notamment au sein du groupe Saint-Gobain, Armand Ajdari apportera sa passion de l'innovation, sa culture scientifique, son expérience des relations technologiques et commerciales avec des grands partenaires et sa compréhension des grandes tendances de la planète.

Titulaire d'un PhD de Physique Théorique de l'université Pierre et Marie Curie à Paris, et diplômé de l'École Polytechnique, Armand Ajdari a exercé pendant 15 ans des activités pluridisciplinaires de recherche au CNRS. Il a ensuite rejoint le groupe Saint-Gobain en 2007 où il a exercé différentes fonctions, en particulier en tant que Directeur R&D du pôle Matériaux Innovants. Depuis 2017, il était Directeur R&D du groupe Saint-Gobain.