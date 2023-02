Arkema : nomination

(Boursier.com) — Laurent Tellier rejoint Arkema comme Directeur général adjoint des Additifs de Performance et membre du Comité exécutif du Groupe, en remplacement de Marie-Pierre Chevallier qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Laurent Tellier dispose d'une expérience éprouvée dans l'industrie et à l'international. Il apportera aux équipes des Additifs de Performance et au Comité exécutif du Groupe sa capacité à transformer des business matures et à développer avec succès des activités à croissance rapide. Son expérience multiculturelle, des partenariats clients, et son goût de l'innovation seront des atouts clés pour Arkema.

Depuis 2019, Laurent Tellier était CEO de Saint-Gobain Surface Solutions.