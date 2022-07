Arkema : mobilisé pour répondre à l'enjeu de la décarbonation

(Boursier.com) — Arkema renforce son engagement pour le climat. En ligne avec les attentes de l'Accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement climatique à la fin du siècle à 1,5 degré C par rapport aux niveaux préindustriels, Arkema se fixe l'objectif, établi selon une approche SBT (Science Based Target), de réduire de 46% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de scopes 1 et 2 et celles de scope 3 à l'horizon 2030 par rapport à 2019. Le groupe relève ainsi son niveau d'engagement de well below 2 degrés C à 1,5 degré C, en incluant également désormais les émissions de scope 3. Cet objectif de décarbonation repose sur l'efficacité énergétique et l'évolution du mix énergétique des activités industrielles d'Arkema pour les scopes 1 et 2. Concernant le scope 3, il intègre la réduction des activités les plus émissives, l'innovation contribuant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et l'engagement des fournisseurs en amont de la chaîne de valeur.

Il sera supporté par une augmentation des investissements participant à la décarbonation, qui pourraient atteindre un cumul de 400 millions d'euros d'ici 2030 et qui seront inclus dans l'enveloppe des investissements courants du groupe.

Après une réduction de plus de moitié de ses émissions de gaz à effet de serre sur les dix dernières années, le groupe entend intensifier ses efforts et poursuivre la réduction de ses émissions absolues, et ce dans un contexte attendu de croissance soutenue de l'activité. En ligne avec son engagement sur une trajectoire SBT 1,5 degré C, Arkema vise ainsi de limiter ses émissions de scopes 1 et 2 à 2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030, soit une baisse de 46% par rapport aux 3,7 millions de tonnes émises en 2019. Arkema s'appuiera notamment sur son programme de réduction de sa consommation d'énergie, mis en place dès 2012. L'efficacité énergétique de ses activités industrielles a déjà progressé de 15% par rapport à 2012 et le groupe vise à porter ce gain à 25% en 2030.

Arkema s'attachera également à accélérer la décarbonation de ses sources d'énergie, grâce à des engagements long terme d'achats d'électricité renouvelable comme récemment sur le site de Clear Lake aux États-Unis, et en travaillant avec ses partenaires à la réduction de l'empreinte carbone de la vapeur achetée. Pour sa propre production de vapeur, Arkema aura recours sur certains sites à des combustibles alternatifs ou à l'électrification de ses chaudières. Ces initiatives s'appuient sur des hypothèses de disponibilité d'énergie bas carbone à un coût qui permette de préserver la compétitivité des activités du groupe dans les différents pays d'implantation ayant exprimé leur engagement vers la neutralité carbone.

Cette réduction des émissions de GES s'appuie également sur une évolution vers des procédés de fabrication et des gammes de produits moins émissifs, ainsi que sur le renforcement de la captation et du traitement des émissions.

Enfin, le groupe accentue la prise en compte du climat dans ses investissements, en fixant son prix interne du carbone à 100 euros par tonne de CO2.