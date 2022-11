Arkema : le vert l'emporte après un bon troisième trimestre

(Boursier.com) — Dans le rouge en début de séance, Arkema progresse désormais de 1,5% à 85,5 euros. Le chimiste a réitéré ses objectifs annuels après avoir dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un EBITDA de 495 ME (+4%) pour un chiffre d'affaires en progression de 24% à 3 MdsE, porté par la croissance de la demande pour des solutions à forte valeur ajoutée dans les batteries, l'allègement, les matériaux bio-sourcés ou recyclés, l'impression 3D... La marge d'EBITDA atteint ainsi 16,7%.

Arkema vise toujours en 2022 un EBITDA de 2,1 MdsE, soit une croissance d'environ 20% à périmètre constant par rapport à 2021. La direction a par ailleurs confirmé la poursuite de sa stratégie d'investissement dans les Matériaux de Spécialités et le renforcement des initiatives de réductions de coûts et d'amélioration de la compétitivité face au ralentissement de l'économie.

Pour Oddo BHF, cette publication est sans grande surprise. L'analyste est à 'surperformer' sur la valeur avec un objectif de 110 euros. Il considère toujours Arkema comme une société à la valorisation attractive. Très bien gérée, elle doit pouvoir mettre à profit sa diversification des activités (marchés finaux, géographies...), son focus sur les spécialités (notamment à fort contenu technologique/durable) et la solidité du bilan (leverage = 1,2x) pour traverser dans de bonnes conditions les incertitudes macroéconomiques actuelles en attendant de mettre à profit le prochain cycle favorable...

Citi ('acheter') affirme que les résultats d'Arkema se normalisent en raison de vents contraires économiques qui s'étendent, largement compensés par de fortes initiatives de prix. L'Ebitda est supérieur de 4% au consensus grâce à la croissance robuste de la chimie de spécialité. Les prévisions inchangées indiquent un ralentissement et une certaine prudence du management dans un contexte de coûts énergétiques plus élevés et d'une demande plus lente renforcée par le déstockage, ajoute la banque.