Arkema : le titre se rapproche des 100 euros

(Boursier.com) — Arkema monte de 3,3% à 99 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 11,5 MdsE, en croissance de 21,3% en 2022 par rapport à 2021. La croissance organique des ventes est de 13,6%, reflétant les augmentations de prix face à l'inflation significative des matières premières et de l'énergie et l'amélioration du mix produits, ainsi que le ralentissement de la demande et les déstockages importants observés au quatrième trimestre.

Le groupe note l'accélération des opportunités pour des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, notamment dans la mobilité bas carbone, l'allègement, l'économie circulaire et l'impression '3D'.

Sommet historique

L'EBITDA est au plus haut historique à 2.110 ME, en forte progression de 22,2% par rapport à l'an dernier, et la marge d'EBITDA à 18,3% (18,1% en 2021). La hausse du résultat net courant est de de 30,2% à 1.167 ME, soit 15,75 euros par action (11,88 euros en 2021). Le flux de trésorerie courant s'est élevé à 933 ME (756 ME en 2021), traduisant notamment la gestion stricte du besoin en fonds de roulement...

Le groupe propose un dividende de 3,40 euros par action (3 euros en 2021), en ligne avec la politique de croissance progressive du dividende.

Perspectives 2023 affichées

Dans un contexte de début d'année marqué par un manque de visibilité et une demande encore faible, et attendant une amélioration progressive de l'environnement économique à partir du printemps, le groupe vise à réaliser en 2023 un EBITDA d'environ 1,5 MdE à 1,6 MdE et de maintenir un taux de conversion de l'EBITDA en cash élevé supérieur à 40%...

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a relevé sa recommandation à 'achat', contre 'neutre', en ciblant un cours de 116 euros sur le dossier.