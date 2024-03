Arkema : Le Résultat net courant s'établit à 653 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Arkema a réalisé une performance financière solide en 2023 dans un environnement macroéconomique exigeant, avec un EBITDA de 1,5 MdE, en ligne avec la guidance annuelle, et une excellente génération de cash. Arkema prévoit une croissance de l'EBITDA en 2024, principalement centrée sur la deuxième partie de l'année avec la montée en puissance de ses projets majeurs et une amélioration progressive des conditions de marché.

Le Chiffre d'affaires du Groupe est de 9,5 MdsE, en retrait de 16,1% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2022 avec des volumes en baisse de 10%, reflétant le ralentissement global de la demande et des déstockages, et s'inscrivant néanmoins en légère hausse au quatrième trimestre par rapport à l'an dernier. La dynamique est positive dans les solutions de haute performance issues de l'innovation et répondant aux grandes tendances durables. L'Effet prix de -6,1% traduit la baisse de certaines matières premières et la normalisation progressive des prix du PVDF et de l'amont acrylique qui avaient bénéficié de conditions particulièrement favorables en 2022.

L'EBITDA ressort à 1.501 ME, en baisse par rapport à la base de comparaison très élevée de l'an dernier (2.110 ME), et la marge d'EBITDA reste solide dans ce contexte de faible demande à 15,8% (18,3% en 2022). L'EBITDA du T4 est ressorti en hausse de 14% par rapport à l'an dernier à 331 ME, tiré par la belle performance des Adhésifs et la résilience des autres segments. Le Résultat net courant s'établit à 653 ME, soit 8,75 euros par action (15,75 euros en 2022).

Le flux de trésorerie courant est de 761 ME, traduisant la gestion stricte du besoin en fonds de roulement et la maîtrise des investissements, et dette nette de 2.930 ME à fin décembre, représentant 1.95x l'EBITDA de l'année.

La proposition de dividende est de 3,50 euros par action (3,40 euros en 2022), en ligne avec la politique de croissance progressive et correspondant à un taux de distribution de 40%.

Perspectives 2024 : le Groupe vise à réaliser en 2024 un EBITDA en hausse entre 1,5 MdE et 1,7 MdE. Le début de l'année devrait s'inscrire en continuité avec la faible demande du quatrième trimestre 2023. La croissance de l'EBITDA devrait être centrée principalement sur la deuxième partie de l'année avec la montée en puissance des principaux projets de croissance à partir du deuxième trimestre et une amélioration progressive des conditions de marché.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 28 février 2024 qui a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2023, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Arkema a réalisé une performance financière solide en 2023 dans un contexte macroéconomique particulièrement exigeant. Je tiens à remercier nos équipes qui ont une nouvelle fois su faire preuve d'agilité et d'un engagement sans faille, permettant à Arkema d'enregistrer des succès importants en 2023, notamment au niveau de la génération de trésorerie, de la performance RSE et du renforcement du profil du Groupe dans les Matériaux de Spécialités.

Alors que l'année 2024 démarre dans la continuité du dernier trimestre avec un contexte de demande toujours faible, nous continuerons à gérer nos opérations de manière stricte. Nous pourrons compter sur la contribution croissante à partir du printemps de plusieurs investissements industriels importants en Asie et aux États-Unis, et sur l'intégration des activités de PI Advanced Materials.

Au-delà de la gestion du court-terme, nos équipes sont pleinement mobilisées autour de nos objectifs à l'horizon 2028 dévoilés lors du Capital Markets Day de septembre dernier."