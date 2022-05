Arkema : Le résultat net courant est multiplié par 2,4 à 376 ME au T1

(Boursier.com) — Arkema a réalisé une excellente performance financière au premier trimestre, malgré la forte inflation des matières premières et de l'énergie et une certaine disparité de croissance entre les régions et les marchés. Ces résultats ont été portés par l'accélération du Groupe dans les matériaux de haute performance, sa capacité à intégrer les hausses de coûts dans ses prix de vente et son agilité dans un environnement mondial complexe.

Le Chiffre d'affaires du groupe est de 2,9 MdsE, en hausse de 30% par rapport à l'an dernier à périmètre et change constants. L'EBITDA ressort à 619 ME, en hausse de 72,9% par rapport au T1'21, et la marge d'EBITDA ressort en forte progression à 21,4%, avec un EBITDA des Matériaux de Spécialités en croissance de 82% à 556 ME (306 ME au T1'21), bénéficiant de volumes solides, de la politique de prix de vente face au contexte fortement inflationniste, et du développement d'applications à forte valeur ajoutée sur les grandes tendances durables (batteries, 3D, allègement, matériaux bio-sourcés, peintures plus écologiques...). L'EBITDA des Intermédiaires est en progression de 25% soutenu par l'amélioration des Gaz Fluorés et les meilleures conditions dans l'amont acrylique en Asie.

Le résultat net courant est ainsi multiplié par 2,4 à 376 ME, soit 4,96 euros par action. Le Flux de trésorerie courant s'inscrit à 26 ME, intégrant la hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement, ainsi que les prix de vente et de matières premières plus élevés.

La dette nette est bien maîtrisée à hauteur de 2.703 ME, dont 700 ME d'obligations hybrides, incluant l'acquisition des adhésifs de performance d'Ashland finalisée le 28 février 2022, et représentant 1,4x l'EBITDA des douze derniers mois.

Compte tenu de cet excellent début d'année, tout en restant attentif à l'évolution de l'environnement macroéconomique, Arkema vise désormais en 2022 à périmètre constant, un EBITDA pour ses Matériaux de Spécialités et pour le groupe en légère hausse par rapport au niveau record de 2021.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 4 mai 2022 qui a examiné l'information financière consolidée du Groupe du premier trimestre 2022, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "La très belle performance du premier trimestre reflète la force de notre innovation au service du développement durable et le positionnement très solide d'Arkema pour répondre à l'accélération de la demande en solutions de pointe dans des marchés à forte valeur ajoutée. Dans un contexte opérationnel toujours particulièrement exigeant, notre présence géographique équilibrée, nos technologies, notre proximité client et l'engagement des équipes d'Arkema sont des atouts de premier plan. Malgré les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance mondiale, les très bons résultats de ce premier trimestre nous rendent confiants pour dépasser en 2022 le niveau de résultats record de l'an passé et motivent particulièrement les équipes pour poursuivre la mise en place de notre stratégie centrée sur les Matériaux de Spécialités.

Nous sommes également heureux de l'arrivée au 1er mars dernier des équipes des adhésifs d'Ashland, activité de premier plan qui confirme déjà tout son potentiel. Nous nous réjouissons enfin de démarrer très prochainement, dans les délais et coûts impartis, nos deux nouvelles usines à Singapour et aux États-Unis, pleinement ancrées dans la thématique de la décarbonation."