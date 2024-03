Arkema : le marché reste prudent

(Boursier.com) — Arkema recule de 3% à 95,5 euros, sanctionné après des résultats annuels en repli. Le chimiste a également dévoilé une marge d'Ebitda pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes et les analystes se montrent prudents sur la guidance 2024. Le Groupe vise cette année un EBITDA en hausse entre 1,5 MdE et 1,7 MdE. Le début de l'année devrait s'inscrire en continuité avec la faible demande du quatrième trimestre 2023. La croissance de l'EBITDA devrait être centrée principalement sur la deuxième partie de l'année avec la montée en puissance des principaux projets de croissance à partir du deuxième trimestre et une amélioration progressive des conditions de marché.

Jefferies ('acheter') affirme que les prévisions d'Ebitda 2024 sont inférieures de 4% à ses estimations et de 2% à celles du consensus. UBS ('acheter') estime qu'il pourrait y avoir des inquiétudes concernant les prévisions d'Ebitda pour le 1T24, dont le point médian est inférieur au consensus. Les résultats ont néanmoins été supérieurs à leurs estimations, avec un flux de trésorerie disponible " fort " et des volumes devenant positifs pour la première fois en huit trimestres.

Cette publication met en avant un momentum toujours difficile à court terme. L'essentiel des déstockages sont derrière nous mais la demande finale s'avère faible, note de son côté Oddo BHF. L'analyste reste à 'surperformance' sur la valeur sur la base de positions de qualité dans le secteur qui doivent se traduire par une accélération de la croissance dans la feuille de route 2028. Les multiples de valorisation paraissent également attractifs pour un profil de chimiste de spécialités.