Arkema : le Grand Prix Arkema-Académie des Sciences remis à Julien Bras

Le groupe Arkema se dit heureux pour sa seconde édition, que le Grand Prix Arkema-Académie des Sciences soit remis à Julien Bras, Professeur Grenoble INP-UGA, reconnu internationalement pour ses travaux sur les matériaux d'origine renouvelable.

Ce Prix attribué par l'Académie des Sciences et financé par Arkema à hauteur de 25.000 euros, a vocation de récompenser des travaux de recherche du plus haut niveau, qui contribuent à une chimie innovante, ouvrant la voie à des solutions pour un développement durable et responsable.

Les travaux de Julien Bras illustrent parfaitement les possibilités offertes par l'utilisation de structures issues du monde végétal, en particulier la cellulose à toutes ses échelles. En modifiant la surface des celluloses de façon à lui apporter de nouvelles propriétés, Julien Bras a montré qu'il devient possible de l'utiliser en substitution de polymères d'origine fossile, dans des applications qui vont de l'emballage aux composites. Ces travaux de recherche ont donné lieu à 195 publications et 22 brevets. Tout en devenant membre senior de l'Institut Universitaire de France, Julien Bras s'est toujours attaché à la valorisation industrielle de ses recherches, que ce soit par une collaboration régulière avec l'industrie, la création d'une chaire d'excellence industrielle en 2022 (la Cellulose Valley) ou via la participation à la création de plusieurs start-ups.