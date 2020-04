Arkema : le FSP détient 7,75% du capital

(Boursier.com) — Le Fonds stratégique de participation (FSP), qui prend des participations stratégiques au capital de sociétés françaises, détient désormais 7,75% du capital du chimiste Arkema et près de 12,35% des droits de vote. Le fonds annonce ainsi qu'il est devenu le premier actionnaire d'Arkema, apportant par cette opération un soutien à la stratégie de transformation et de développement du groupe de chimie et à son ambition de devenir un pur acteur des matériaux de spécialités.