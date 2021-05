Arkema : lauréat du prix ICIS Surfactants dans la catégorie innovation

Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema a reçu le prix ICIS Surfactants 2021 dans la catégorie innovation pour sa nouvelle gamme de tensioactifs biosourcés SENSIO.

Les Surfactants Awards sont attribués par un jury d'experts mondiaux de l'industrie des tensioactifs qui ont pour mission d'identifier et récompenser les projets, les partenariats et les réalisations des acteurs de la chaîne de valeur de cette industrie.

Dérivé de l'huile de ricin et facilement biodgradable, SENSIO est une gamme innovante de tensioactifs biosourcés non ioniques développée pour répondre aux besoins des formulateurs et des consommateurs sur le marché des produits de détergence.

"SENSIO offre de multiples avantages en améliorant les formulations pour la détergence grâce à ces propriétés exceptionnelles de nettoyage et de moussage, tout en proposant une expérience utilisateur unique par une facilité de formulation et un étiquetage respectueux de l'environnement permettant de répondre aux écolabels exigeants" explique le groupe.