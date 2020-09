Arkema : lancement du nouveau voilier

Arkema : lancement du nouveau voilier









(Boursier.com) — Le tout nouveau Arkema 4 a été mis à l'eau, le 23 septembre, devant le chantier Lalou Multi Composite à Port Bloc en Gironde, après un an de travail.

Ce Multi50 est le fruit d'une collaboration technique étroite entre le groupe Arkema et Lalou Multi, partenaires depuis déjà 8 ans. S'appuyant sur l'expérience d'Arkema 1, l'architecte Romaric Neyhousser a dessiné un Multi50 plus polyvalent, capable certes de briller en course au large en solitaire mais aussi entre 3 bouées lors des Grands Prix. Résines recyclables, nouveaux adhésifs, énergies propres... de nombreux matériaux et solutions techniques placés sous le signe de l'innovation complètent les choix architecturaux.

Le nouveau Multi50 va pouvoir effectuer ses premiers essais en mer.