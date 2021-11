Arkema lance un nouveau polymère de haute performance

(Boursier.com) — Arkema annonce le lancement d'un nouveau polymère de haute performance, bio-sourcé et recyclable à haute rigidité, à base de polyamide 11, destiné à remplacer le métal et les polymères traditionnels dans les applications médicales les plus exigeantes. Ce nouveau polymère offre une combinaison de propriétés uniques en termes de performances mécaniques, de faible densité et de durabilité.

Ces polymères sont issus de la chimie emblématique d'Arkema , l'amino 11, produit à partir de l'huile de ricin. Le ricin n'entre pas en concurrence directe avec la chaîne alimentaire et ne provoque pas de déforestation. Formulé avec une teneur élevée (65 %) en fibres de verre, le nouveau grade de polyamide 11 Rilsan MED affiche un module de traction de 18,5 GPa, ce qui en fait un candidat idéal pour remplacer le métal dans la production d'outils chirurgicaux de pointe. Ce nouveau grade peut s'injecter dans un moule froid et avec une faible pression. Ces propriétés ont permis aux premiers utilisateurs de changer facilement de matériau et de réduire considérablement leurs temps de cycle de production tout en maintenant l'intégrité des pièces produites. Par ailleurs, ce nouveau matériau présente une excellente résistance à la stérilisation e-beam, aux rayons gamma, à l'autoclave ainsi qu'à l'oxyde d'éthylène (ETO), offrant ainsi de nouvelles possibilités dans le développement d'outils chirurgicaux durables et réutilisables, ainsi que dans le remplacement des polymères dérivés du pétrole.

Ce nouveau polymère est disponible partout dans le monde, et est commercialisé par les distributeurs de polymères médicaux de l'activité des Polymères de Haute Performance d'Arkema.