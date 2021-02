Arkema lance son programme mondial d'innovation responsable

Crédit photo © Arkema / Bruno Mazodier

(Boursier.com) — Arkema lance son programme mondial, 'Start-up Connect' pour l'innovation responsable. Ce nouveau programme invite des start-ups spécialisées dans les matériaux avancés, partout dans le monde, à se rapprocher d'Arkema pour établir une collaboration de recherche privilégiée et bénéficier de l'aide et de l'expérience technologique du Groupe.

En apportant un support technique ou financier à ces innovations, Start-up Connect sera un élément stratégique du développement d'Arkema au sein d'un écosystème de l'innovation responsable.

L'initiative Start-up Connect alliera le dynamisme de petites structures agiles et innovantes avec le savoir-faire unique d'Arkema dans les matériaux de spécialités, pour développer les innovations de demain. Arkema apportera à ces start-ups son envergure internationale, sa très bonne connaissance des marchés et applications et sa capacité à développer une chimie sûre et performante. Le Groupe ouvrira un accès aux ressources scientifiques et techniques de ses 15 centres R&D, en France, aux Etats-Unis et en Asie, facilitant ainsi la mise en commun d'expertises, l'innovation et le développement économique au coeur des territoires.

Les partenariats stratégiques définis au sein de Start-up Connect pourront aller de la collaboration technique jusqu'au support financier, en passant par une offre d'expertise ou de mentorat.

Arkema a fait le choix de consacrer très majoritairement ces partenariats d'innovation à la croissance durable. Les innovations retenues devront donc être articulées avec les plateformes d'innovation d'Arkema : gestion des ressources naturelles, allègement et design des matériaux, énergies nouvelles, solutions pour l'électronique, et performance et isolation de l'habitat.