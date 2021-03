Arkema : lance la Bostik Academy

(Boursier.com) — Bostik , le segment Adhésifs d'Arkema, a lancé une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux professionnels de la construction, et plus spécifiquement aux utilisateurs de ses produits, la Bostik Academy.

Cette plateforme gratuite et conviviale, qui a attiré plus de 15.000 visiteurs en 1 mois, offre une large palette d'informations sur les applications de sol et d'étanchéité, et un ensemble de données dont les clients de Bostik ont besoin pour créer des solutions astucieuses pour leurs projets de construction.



La Bostik Academy partage ainsi des données approfondies sur l'ensemble des applications des produits, des recommandations clés de l'industrie, des ressources internes avec une rubrique FAQ, des contacts d'assistance technique, un portefeuille de produits détaillés, des tutoriels, des formations sur mesure, avec la possibilité de s'inscrire à des séminaires techniques personnalisés. Les sujets abordés concernent la construction et la façade, la décoration et la peinture, la préparation des sols, les sols souples...