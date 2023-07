Arkema : La Guidance est confirmée pour 2023

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires d'Arkema s'inscrit à 2,4 MdsE, en retrait de 23% par rapport au niveau particulièrement élevé du 2T'22 : Les volumes sont en baisse sensible, impactés par une demande globalement faible sur la plupart des marchés finaux et la poursuite des déstockages. Les marchés de l'automobile, des batteries et de l'énergie restent néanmoins bien orientés. L'Effet prix est positif sur la majorité des lignes de produits, mais négatif au niveau du Groupe compte tenu, comme au 1er trimestre, de la normalisation du PVDF et de l'amont acrylique.

L'EBITDA s'inscrit à 417 ME, en baisse par rapport à la performance exceptionnellement élevée du 2T'22 (705 ME). La marge d'EBITDA atteint un très bon niveau à 17,1%, démontrant la qualité du portefeuille de produits et la gestion dynamique des prix et du mix.

Le Résultat net courant est de 207 ME, soit 2,77 euros par action (5,99 euros au 2T'22). Le Flux de trésorerie courant ressort à 145 ME, reflétant la solidité des résultats et intégrant la saisonnalité du besoin en fonds de roulement. La dette nette y compris obligations hybrides ressort en légère hausse à 2.645 ME intégrant le paiement des dividendes et représentant 1,7x l'EBITDA des douze derniers mois.

La Guidance est confirmée pour 2023, Arkema visant à réaliser un EBITDA d'environ 1,5 MdE à 1,6 MdE.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 27 juillet 2023 qui a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2023, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Au second trimestre, dans un environnement marqué par un faible niveau d'activité dans la continuité du premier trimestre, la performance d'Arkema a été solide, reflétant l'excellent positionnement du Groupe sur des niches de haute performance, ainsi que la gestion stricte de nos opérations. Les équipes ont fourni un travail de grande qualité, ce qui nous permet de confirmer nos objectifs annuels dans un contexte macroéconomique de faible visibilité et qui peine à s'améliorer.

Par ailleurs, avec le projet d'acquisition de 54% de PI Advanced Materials annoncé fin juin, Arkema a franchi une nouvelle étape importante de son ambition de devenir un leader mondial des Matériaux de Spécialités. Cette opportunité unique, qui offrira au Groupe d'importantes synergies grâce à de fortes complémentarités géographique et technologique, nous permettra d'accélérer notre croissance sur les marchés très attractifs de l'électronique et des batteries.

Notre Capital Markets Day qui se tiendra à Paris le 27 septembre prochain sera l'occasion de revenir plus en détail sur la stratégie d'innovation d'Arkema et sur son ambition à moyen terme."