Arkema : la fondation 'Solar Impulse' labellise la gamme de Polyamide 11 d'Arkema

(Boursier.com) — La gamme de polymères haute performance, qui regroupe les polymères Rilsan et Pebax Rnew, a reçu le label "Solar Impulse Efficient Solution" au terme d'une évaluation réalisée par des experts externes indépendants et basée sur des normes vérifiées.

Cette solution fait dorénavant partie du défi '1000solutions', initiative de la fondation Solar Impulse visant à sélectionner des solutions répondant à des normes exigeantes en matière de rentabilité et de durabilité et à les présenter aux décideurs afin d'en accélérer la mise en oeuvre.

Pour obtenir ce label "Solar Impulse Efficient Solution", la gamme de Polyamide 11, matériaux de haute performance, biosourcés et recyclables d'Arkema, a fait l'objet d'une évaluation approfondie par un panel d'experts indépendants selon 5 critères portant sur les 3 grands thèmes de la faisabilité, de l'environnement et de la rentabilité.