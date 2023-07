Arkema : l'effet prix en action

(Boursier.com) — Arkema recule de 0,9% à 98,34 euros ce lundi, alors que le Chiffre d'affaires s'est inscrit à 2,4 MdsE, en repli de 23% par rapport au niveau particulièrement élevé du T2 2022 : Les volumes sont ressortis en baisse sensible, impactés par une demande globalement faible sur la plupart des marchés finaux et la poursuite des déstockages... Les marchés de l'automobile, des batteries et de l'énergie restent néanmoins bien orientés. L'Effet prix est positif sur la majorité des lignes de produits, mais négatif au niveau du groupe compte tenu, comme au 1er trimestre, de la normalisation du PVDF et de l'amont acrylique.

L'EBITDA s'est inscrit à 417 ME, en baisse par rapport à la performance exceptionnellement élevée du 2T'22 (705 ME). La marge d'EBITDA atteint un très bon niveau à 17,1%, démontrant la qualité du portefeuille de produits et la gestion dynamique des prix et du mix. Le Résultat net courant est ressorti finalement à 207 ME, soit 2,77 euros par action (5,99 euros au 2T'22).

Le Flux de trésorerie courant s'est inscrit à 145 ME, reflétant la solidité des résultats et intégrant la saisonnalité du besoin en fonds de roulement. La dette nette y compris obligations hybrides ressort en légère hausse à 2.645 ME intégrant le paiement des dividendes et représentant 1,7x l'EBITDA des douze derniers mois.

La Guidance a été confirmée pour 2023, Arkema visant à réaliser un EBITDA d'environ 1,5 MdE à 1,6 MdE. De quoi rassurer AlphaValue qui a ajusté le curseur de 117 à 119 euros avec un avis à 'accumuler'.