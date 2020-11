Arkema : L'EBITDA trimestriel ressort à 307 ME

Arkema : L'EBITDA trimestriel ressort à 307 ME









Crédit photo © Société Arkema

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires d'Arkema s'est inscrit à 1,9 MdE au T3 (2,2 MdsE au T3 2019), en baisse de 9% à périmètre et change constants, mais en ligne avec la guidance d'environ -10% exprimée fin juillet. L'Effet volume est de -4,4%. Le groupe souligne le rebond des marchés de la construction et des peintures décoratives. Les marchés industriels restent dans l'ensemble en retrait sensible malgré la croissance de certaines niches à fort contenu technologique comme les batteries

L'EBITDA trimestriel ressort à 307 ME et la marge d'EBITDA à 16,1% avec une baisse modérée de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités, soutenu par la progression de Bostik et par la résilience des marges des Matériaux Avancés et des Coating Solutions.

Le Résultat net courant est de 109 ME (166 ME au T3 2019), soit 1,42 euro par action. Le Flux de trésorerie libre s'est élevé à 285 ME, reflétant la gestion stricte du besoin en fonds de roulement et la modération des investissements industriels. La dette nette ressort en baisse de 265 ME par rapport à fin juin 2020, s'établissant à 1.869 ME en incluant les obligations hybrides (2.470 ME à fin septembre 2019).

La direction rappelle pour finir le large succès de l'émission du premier emprunt obligataire "vert" du groupe, d'un montant de 300 ME, dédié au financement du projet de croissance dans les polyamides bio-sourcés à Singapour.