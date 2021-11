Arkema : Kynar Aquatec obtient le Certificat d'économie d'énergie

(Boursier.com) — Développés en partenariat avec Cool Roof France et Aximum, les revêtements réfléchissants de toiture à base de Kynar Aquatec d'Arkema obtiennent le Certificat d'économie d'énergie, une reconnaissance par les pouvoirs publics français de la performance et de la pérennité de cette solution en matière de réduction de consommation d'énergie.

Cette certification offre un levier financier pour inciter les projets d'efficacité énergétique de grands bâtiments tertiaires à vocation commerciale.

Les solutions de toits réfléchissants durables à base de Kynar Aquatec d'Arkema et développées en partenariat avec les sociétés Cool Roof France et Aximum, filiale du Groupe Colas, sont inscrites dans le dispositif des Certificats d'économie d'énergie mis en place par le Ministère de la transition écologique pour promouvoir et inciter les opérations permettant une plus grande maîtrise de la demande énergétique. Etre inscrite au dispositif CEE constitue, pour cette solution durable de toits réfléchissants ('cool roofing'), une reconnaissance de la performance de la technologie et de l'efficacité énergétique de ces systèmes de revêtement de toiture. Elle offre ainsi un levier financier aux propriétaires et exploitants de bâtiments avec système de climatisation, à usage commercial ou de stockage, en France et dans les départements ou territoires d'Outre-mer.

Le revêtement de protection à base de résine Kynar Aquatec permet de conserver l'efficacité de la solution "cool roofing" pendant plus de 20 ans avec très peu d'entretien et garantit la durabilité de tout le système de peinture. Les mesures ont démontré que le coût énergétique global lié à la climatisation du bâtiment ainsi protégé par ce système de toits réfléchissants peut être réduit de 15 à 30% pendant 20 ans.

Pour obtenir ce résultat, chaque partenaire a apporté l'expertise de son domaine, à savoir :

- Cool Roof France a mis au point des techniques applicatives de très haute qualité et de grande durabilité.

- Aximum a amené son expertise technique au service de la formulation et son savoir-faire de fabricant de revêtements extérieurs à forte valeur ajoutée en vue de l'obtention de la certification de la solution.

- Arkema fournit la résine Kynar Aquatec, une résine sans solvant qui permet de garantir la blancheur et la réflectivité des peintures.