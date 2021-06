Arkema investit dans E3DF

Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema investit dans Erpro 3D Factory. Le groupe avait initié dès 2018 un partenariat étroit avec E3DF pour développer de nombreux projets dans la cosmétique, le médical, l'automobile ou encore l'optique avec sa gamme unique de polyamides de spécialités bio-sourcés et recyclables et ses résines liquides avancées photoréticulables N3xtDimension, adaptées aux besoins exigeants et en forte croissance de la fabrication additive. Avec cet investissement de 10% dans le capital d'E3DF, Arkema intégrera le comité stratégique de la société et renforcera ainsi son partenariat existant. L'association entre Arkema, designer de solutions innovantes, et E3DF, spécialiste de la fabrication additive en série, permettra d'accélérer le développement de nouvelles applications à haute valeur ajoutée dans le domaine de l'impression 3D.