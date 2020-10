Arkema investit dans Adaptive3D

Arkema investit dans Adaptive3D









Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema est le principal investisseur pour le second tour de table d'Adaptive3D, société innovante dans la fourniture de résines photoréticulables haut de gamme pour la fabrication additive. Cet investissement vient compléter son expertise dans la conception de résines liquides photoréticulables et son engagement à accélérer le développement de la technologie de fabrication en impression 3D. Adaptive3D, à travers ses technologies de pointe, propose des solutions pour la fabrication de produits finis souples et élastomères. Cette start-up commercialise des résines UV permettant la fabrication additive de caoutchoucs durs, résistants à la déformation et à la déchirure. Les résines photoréticulables imprimables d'Adaptive3D sont optimisées pour une fabrication à haut débit de pièces en plastique et en caoutchouc, tridimensionnelles, complexes et fonctionnelles, dans une large gamme d'applications sur les marchés de biens de consommation, de la santé, de l'industrie, des transports et du pétrole et gaz.