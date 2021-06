Arkema : innovation majeure ?

(Boursier.com) — Arkema annonce une innovation majeure avec le lancement de sa nouvelle gamme de PVDF Kynar d'origine renouvelable. Ces nouveaux grades seront produits à partir d'un dérivé de l'huile de pin et se verront attribuer 100% de ce carbone d'origine végétale grâce à l'approche mass balance. Les grades de PVDF Kynar CTO, utilisant l'approche mass balance et certifiés ISCC+, seront produits dans un premier temps à l'usine Arkema de Pierre-Bénite en France pour ses clients européens et seront plus spécifiquement destinés au marché des batteries lithium-ion. Cette innovation, qui a donné lieu au dépôt d'un brevet, permet de réduire de près de 20% l'impact sur le changement climatique de ces liants PVDF Kynar (exprimé en kg eq. de CO2/kg, selon la norme ISO14040) tout en réduisant la dépendance à la consommation de pétrole en amont. L'huile de pin utilisée dans la production de matière première en amont est un résidu du procédé Kraft de fabrication de la pâte de bois.

Les nouveaux grades Kynar CTO sont certifiés conformes aux standards les plus exigeants de l'exploitation forestière durable. Ils n'entraînent pas de déforestation et ne sont pas en concurrence directe avec les cultures alimentaires.