Arkema : grimpe après le maintien de la guidance

(Boursier.com) — Arkema grimpe de 1,5% à 85,6 euros après la publication de comptes trimestriels meilleurs que prévu ainsi que la confirmation de ses objectifs 2023. Le groupe a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un Ebitda de 367 millions d'euros contre 619 ME il y a un an et 335,7 ME de consensus. Le résultat net courant s'est établi à 162 ME contre 376 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 2,52 MdsE (-12,6%). Le management anticipe toujours sur l'exercice un EBITDA de 1,5 à 1,6 MdE.

"En ce début de deuxième trimestre, le contexte macroéconomique reste marqué par un manque de visibilité et des volumes encore faibles. Les perspectives devraient être contrastées par région pour les prochains mois, l'Europe restant faible, les Etats-Unis en retrait mais résistant globalement mieux et l'Asie s'améliorant légèrement à partir d'un niveau bas", a indiqué le groupe.

En première lecture, cette publication ne met pas en avant de surprise majeure, affirme Oddo BHF. Le broker est toujours dans un scénario de point bas de la demande avec une amélioration progressive sur les prochains trimestres. A 'surperformance' sur la valeur, le courtier explique son choix par des multiples de valorisation attractifs au regard de la qualité des positions et de la capacité de fort rebond lors du prochain cycle macro-économique favorable.

Citi ('achat') explique que la société a dépassé les attentes grâce à ses divisions principales. Le déstockage et la faible demande généralisée ont été compensés par les prix. L'analyste s'attend à ce que le groupe bénéficie cette année d'une contribution supplémentaire de 50 à 70 millions d'euros au niveau de l'Ebitda grâce aux nouvelles start-ups ainsi qu'à la reprise en Chine et à la baisse des coûts des matières premières.