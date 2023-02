Arkema : forte progression des résultats sur l'année écoulée

(Boursier.com) — Arkema annonce un chiffre d'affaires de 11,5 MdsE, en croissance de 21,3% en 2022 par rapport à 2021. La croissance organique des ventes est de 13,6%, reflétant les augmentations de prix face à l'inflation significative des matières premières et de l'énergie et l'amélioration du mix produits, ainsi que le ralentissement de la demande et les déstockages importants observés au quatrième trimestre. Le groupe note l'accélération des opportunités pour des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, notamment dans la mobilité bas carbone, l'allègement, l'économie circulaire et l'impression 3D.

L'EBITDA est au plus haut historique à 2.110 ME, en forte progression de 22,2% par rapport à l'an dernier, et la marge d'EBITDA à 18,3% (18,1% en 2021). La hausse du résultat net courant est de de 30,2% à 1.167 ME, soit 15,75 euros par action (11,88 euros en 2021).

Le flux de trésorerie courant est élevé à 933 ME (756 ME en 2021), traduisant notamment la gestion stricte du besoin en fonds de roulement.

Le groupe propose un dividende de 3,40 euros par action (3 euros en 2021), en ligne avec la politique de croissance progressive du dividende.

La performance RSE est en progrès continu, avec en particulier des émissions de gaz à effet de serre en baisse de 16% à périmètre constant pour les scopes 1 et 2, et une progression de la part des femmes dans l'encadrement supérieur à 26% en 2022 (24 % en 2021).

Perspectives 2023 : dans un contexte de début d'année marqué par un manque de visibilité et une demande encore faible, et attendant une amélioration progressive de l'environnement économique à partir du printemps, le Groupe vise à réaliser en 2023 un EBITDA d'environ 1,5 MdE à 1,6 MdE et de maintenir un taux de conversion de l'EBITDA en cash élevé supérieur à 40%.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 22 février 2023 qui a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2022, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Arkema a réalisé une excellente année 2022 à bien des égards, et tout d'abord en termes de performance financière, avec un EBITDA supérieur à 2 milliards d'euros, fruit des efforts de tous nos salariés que je remercie pour leur engagement dans un environnement exigeant. Nous avons également finalisé une acquisition de grande qualité, avec les adhésifs d'Ashland, et sommes entrés dans la phase de démarrage de notre site de production de polyamide 11 et de son monomère à Singapour, renforçant ainsi le profil du Groupe, résolument tourné vers les matériaux innovants. C'est également une grande fierté pour les équipes d'être reconnues par les agences de rating parmi les leaders de notre industrie en matière de RSE.

L'année 2023 démarre dans un contexte économique de faible demande qui nous incite à être stricts sur la gestion des coûts et du besoin en fonds de roulement, tout en se préparant à une amélioration de l'environnement dans le courant du deuxième trimestre. Nous sommes pleinement confiants sur le long terme dans les perspectives offertes par nos nouveaux développements centrés sur la décarbonation et le développement durable et continuerons à investir sur ces opportunités. Nous nous appuierons sur notre innovation de pointe pour continuer à accompagner nos clients dans leur recherche de performance durable."