Arkema finalise la cession de son activité PMMA

Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — La cession de l'activité PMMA d'Arkema à Trinseo, qui s'inscrit pleinement dans l'ambition du groupe de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024, a été finalisée ce jour.

Dans la continuité de l'annonce du 14 décembre dernier, les équipes d'Arkema et de Trinseo ont finalisé l'ensemble des étapes menant au closing de l'opération.

L'activité cédée, qui emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord), rejoint donc Trinseo, groupe spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex.

Le produit net de la cession, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1.137 millions d'euros, prendra en compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15% de ce montant.

Arkema réalise ainsi une nouvelle étape majeure de sa transformation pour devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, innovants et durables, centré autour de trois segments complémentaires que sont les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions.